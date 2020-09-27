"Ermenistan yalan söylüyor" diyen Azerbaycan, gerçeği açıkladı!

Ermenistan, bu sabah saat 06.00 sularında Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti. Birçok sivilin de yaralandığı kaydedildi. Saldırının ardından Azerbaycan güçleri, meşru hakkını kullanarak Ermenistan’a cevap verdi. Azerbaycan’ın başlattığı kara harekatına, Türk SİHA’ları da destek verdi.

Yaşananların ardından Ermenistan makamları, Azerbaycan’a ait çok sayıda askeri aracın imha edildiğini söyledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, söz konusu iddiaları yalanlayarak gerçek bilgileri verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından Azerbaycan Ordusu'na ait 3 tank, 2 helikopter ve 3 insansız hava aracının vurulduğu iddiasının yalan olduğu belirtildi.

Söz konusu açıklamada, “Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve yanlış bilgidir. Cephedeki birimlerimizin düşmana karşı tam bir avantaja sahip olduğunu belirtiyoruz” denildi.