Ermenistan ve Rusya görüşmesinde bayrak krizi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Erivan’da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Ermenistan bayrağının yanında Rusya bayrağının olmaması dikkat çekti.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinin ardınan Ermenistan, anlaşma masasına oturmak zorunda kaldı. Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra taraflar görüşmelere devam ediyor.

Rus heyeti Erivan'a gitti

Ateşkes bölgesinde gelişmeleri taraflarla istişare eden Rusya'dan bugün Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak ve Aleksey Overçuk’tan oluşan heyet, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitti. Rus heyetinin Ermenistan ziyaretinde görüşmelerin ilki Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Nikol Paşinyan arasında gerçekleşti.

Görüşmede ikili Dağlık Karabağ’da ateşkes süreci ve Rus Barış Gücü askerlerinin faaliyetlerini ele aldı. Lavrov, Novak ve Overçuk ile de görüşecek olan Paşinyan, Şoygu ile görüşmesinde Rusya’nın desteklerini hissettiklerini söyledi.

Paşinyan Rusya'ya teşekkür etti

Rusya karşıtı söylem ve politikalarıyla dikkat çeken, Dağlık Karabağ’da yaşanan süreçten sonra Rusya ile diyaloglarını arttıran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Şoygu ile görüşmesinde, “Dağlık Karabağ’daki savaş sırasında Rusya’nın ve Rusya liderinin desteğini hem kişisel olarak hem de ülke olarak derinden hissettik. Bunun için teşekkür ediyorum. Savaştan önceki durumlar çok iyi değildi ama şimdi daha zor zamanlar geldi. Umarız ki Rusya ile güvenlik alanında iş birliğimizi geliştiririz. Sadece güvenlik değil, askeri ve teknik işbirliğini de geliştirmek isteriz” dedi.

Görüşmede bayrak krizi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yapılan görüşmenin ardından Paşinyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u makamında kabul etti.

Gerçekleşen görüşmeye dair Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın paylaştığı fotoğraf ise tepki çekti. Zaharova’nın takipçileri paylaşılan fotoğrafta Rusya bayrağının olmamasına dikkat çekti.

Protokol kurallarına aykırı

Ruslar protokol görüşmelerinde her iki ülkenin bayrağının da olması gerektiğini, fakat görüşmelerde sadece Ermenistan bayrağının olduğunu belirterek bunun protokol kurallarına aykırı olduğunu savundu.

Rusya heyetini eleştiren vatandaşlar, protokol hatası yapanların cezalandırılmasını isteyerek Zaharova’dan kısa zamanda açıklama beklediklerini ifade etti.