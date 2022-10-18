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Dünya Ermenistan ve Hindistan Savunma Bakanları bir araya geldi
Dünya

Ermenistan ve Hindistan Savunma Bakanları bir araya geldi

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan Hindistan'a yaptığı ziyarette Hint mevkidaşı Rajnath Singh ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 18:50:00 -
Ermenistan ve Hindistan Savunma Bakanları bir araya geldi


Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan liderliğindeki heyet salı günü Hindistan'a ulaştı.

Papikyan Hindistan ziyareti kapsamında Hint mevkidaşı Rajnath Singh ile görüşmelerde bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tarafların mevcut askeri iş birliğinden memnuniyet duydukları bildirildi.

Bu kapsamda tarafların yaptığı görüşmelerde iş birliğini geliştirmenin yolları arandı.

Öte yandan Ermenistan ve Hindistan Savunma Bakanlığı yetkililerin görüşmelerinde, ikili askeri ve teknik iş birliği meseleleri ele alındı.

Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan'ın Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarından sonra ortaya çıkan mevcut durumu hakkında Hint mevkidaşını bilgilendirdiği aktarıldı.

Son olarak Papikyan, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'i Ermenistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmeye davet etti.

Hindistan merkezli Economic Times'ın haberine göre, Ermenistan'ın eylül ayında Hindistan'dan 245 milyon dolarlık silah sipariş ettiği açıklanmıştı.

Kaynak: Mepa News

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