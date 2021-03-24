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Dünya Ermenistan savaş durumunu güncelledi! Dağlık Karabağ hamlesi geldi
Dünya

Ermenistan savaş durumunu güncelledi! Dağlık Karabağ hamlesi geldi

Dağlık Karabağ'da büyük bir yenilgi alan Ermenistan, savaş durumunu güncelleme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 17:50:00 -
Ermenistan savaş durumunu güncelledi! Dağlık Karabağ hamlesi geldi

Ermenistan’da parlamento 27 Eylül 2020’de Dağlık Karabağ’daki gerginlik nedeniyle getirilen sıkıyönetimin iptalini onayladı.

Ermenistan Parlamentosu, sıkıyönetimin kaldırılması konusunu oyladı.

Oturum yerel televizyonlarda canlı olarak yayınlandı.

Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan, “118 vekil sıkıyönetimin kaldırmasından yana oy kullandı, karar alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Vekillerden biri ‘hayır’ oyu kullanırken, biri de çekimser kaldı.

Ermenistan yasalarına göre sıkıyönetimin iptali 20 Haziran’da planlanan erken seçimlerin gerçekleştirilmesi için gerekiyor.

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