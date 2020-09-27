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Siyaset Ermenistan saldırısı sonrası kritik çağrı! Türkiye tüm dünyaya duyurdu: Azerbaycan nasıl isterse...
Siyaset

Ermenistan saldırısı sonrası kritik çağrı! Türkiye tüm dünyaya duyurdu: Azerbaycan nasıl isterse...

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik bu sabah düzenlediği hain saldırıyı sert bir dille kınayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası toplumu da haklının yanında durmaya davet ederek "Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:29:00 - 2020-09-27 13:14:30
Ermenistan saldırısı sonrası kritik çağrı! Türkiye tüm dünyaya duyurdu: Azerbaycan nasıl isterse...

Ermenistan'ın provokatif saldırıları kuzey Kafkasya'da savaş çanlarının çalmasına neden oldu.

Ermeni güçleri bu sabah Azerbaycan sınırındaki sivil yerleşim yerlerine geniş çaplı saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda şehit ve yararlının olduğu belirtiliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev saldırılara misliyle karşılık vereceklerini söyledi.

Türkiye'den sert tepki: Azerbaycan nasıl isterse...

Ermenilerin hain saldırısına Türkiye'den çok sert tepki geldi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayan  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır" ifadelerini kullandı.

Aksoy, şu ifadeleri kullandı;

"Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bu ‪sabah ateşkesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bağlı Kapanlı, Ağdam rayonuna bağlı Çıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bağlı Alhamlı ve Şükürbeyli ve Cebrail rayonuna bağlı Çocukmercanlı köylerini ağır silahlarla yoğun şekilde ateşe tuttuğunu öğrendik. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız. Uluslararası toplumu da haklının yanında durmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Can Azerbaycan’a başsağlığı diliyoruz."  

Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!
Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!

Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!

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Yorumlar

Türkoğlu

Bırak 'ın bu lafları.Yüzbin ermenistan vatandaşına bu ülkede iş,aş veriyorsun.o nesi .
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Tarafsız

Bu gözler neler gördü, bu kulaklar neler duydu. Ermenistan'dan özür dileyen,Türkiye - Ermenistan maçında Azarbaycan bayrağını yasaklayan siyasiler! Şaka gibi değil mi?
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