Ermenistan ordusu geçici ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor
Ermeni ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan’la Ermenistan arasında yapılan geçici insani ateşkesin kabul edilmesine rağmen Ermenistan ordusu ateşkesi ihlale devam etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Ekim'de saat 00.00'dan itibaren yeni bir geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen, Ermenistan ordusunun bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiği belirtildi.
Havan atışları yapıldı
Açıklamada, Ermenistan ordusunun Cerbayıl’ın çevresindeki bölgelere ve Araz Nehri boyunca kurtarılan köylere havan ve toplarla ateş ettiği bildirildi.
Askerler arasında herhangi bir kayıp verilmediği ifade edilen açıklamada, saldırılara Azerbaycan ordusu tarafından gerekli cevabın verildiği aktarıldı.
Tüm cephe boyunca kontrolün Azerbaycan ordusunda olduğu da ifade edildi.