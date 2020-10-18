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Gündem Ermenistan ordusu geçici ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor
Gündem

Ermenistan ordusu geçici ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

Ermeni ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan’la Ermenistan arasında yapılan geçici insani ateşkesin kabul edilmesine rağmen Ermenistan ordusu ateşkesi ihlale devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 06:54:00 - 2020-10-18 06:57:03
Ermenistan ordusu geçici ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Ekim'de saat 00.00'dan itibaren yeni bir geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen, Ermenistan ordusunun bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiği belirtildi.

Havan atışları yapıldı

Açıklamada, Ermenistan ordusunun Cerbayıl’ın çevresindeki bölgelere ve Araz Nehri boyunca kurtarılan köylere havan ve toplarla ateş ettiği bildirildi.
Askerler arasında herhangi bir kayıp verilmediği ifade edilen açıklamada, saldırılara Azerbaycan ordusu tarafından gerekli cevabın verildiği aktarıldı.
Tüm cephe boyunca kontrolün Azerbaycan ordusunda olduğu da ifade edildi.

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Yorumlar

meleknur

ATEŞKES NE? YA SAVAŞIR HEDEFİNE ULAŞIR BİTİRİRSİN,YADA ATEŞKES ANLAŞMASI OLUR ARANIZDA ANLAŞIR SAVAŞ HALİ BİTMİŞ OLUR. BU ADI ATEŞKES BİR TARAF DURUYOR DİĞER TARAF VURUYOR? AYNI HATAYA SÜREKLİ DÜŞMEK DOĞRU OLMAZ
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