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Dünya Ermenistan karıştı! Paşinyan'a sürgün teklifi
Dünya

Ermenistan karıştı! Paşinyan'a sürgün teklifi

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı ağır bir yenilgi alan Ermenistan'da sular durulmuyor. Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesinin ve yurt dışına sürgüne gönderilmesinin ülkenin çıkarına olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 12:19:00 -
Ermenistan karıştı! Paşinyan'a sürgün teklifi

Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan tarafında, sorumlu olarak görülen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için şimdi de sürgün çağrısı yapıldı.

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, erken seçimlerin iktidar tarafından düzenlenmesi durumunda, mevcut hükümetin idari kaynakları kullanmaktan kaçınmayacağı, bunun sonucunda sandık başlarının birer gerilim noktasına dönüşeceği iddiasında bulundu.

Petrosyan, "Ülkenin en 'rezil' seçimlerinden birine şahit olmaması için, Paşinyan derhal istifa ederek geçici de olsa sürgüne gönderilmeli. Başbakanlık görevi, hiçbir partiye üye olmayan kişiye verilmeli" dedi.

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