  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti
Aktüel

Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

Yeniakit Publisher
2020-12-12 19:43:52 -
Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

BAKÜ (AA) - Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği, şu anda ateşkese uyulduğu belirtildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım'da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'a damga vuran olay! Herkes hüngür hüngür ağladı
Medya

Kuruluş Osman'a damga vuran olay! Herkes hüngür hüngür ağladı

ATV ekranında çarşamba akşamları yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Peçenek kızı Targun karakterine hayat vermeye başlayan Zeynep Tu..
ABD'de aşı için yarın büyük gün
Dünya

ABD'de aşı için yarın büyük gün

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) acil kullanım için Pfizer-BioNtech aşısını onaylamıştı. ABD'de geniş çaplı aşılama yarın başlıyor...
Dünyayı şoke etti! Kolaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünya

Dünyayı şoke etti! Kolaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı

Avusturyalı Milletvekili Michael Schnedlits, Avusturya meclisinde yaptığı koronavirüs testi ortalığı ayağa kaldırdı. Meclis konuşmasında ger..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay