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Dünya Ermenistan geri adım attı, 'Turan' tamam!
Dünya

Ermenistan geri adım attı, 'Turan' tamam!

Karabağ savaşını bitiren bildirinin uygulanmayı bekleyen maddesi Zengezur koridorunda problem kalmadı. Ermenistan yönetimi son askerî harekâtın akabinde her şeyi kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 08:29:00 -
Ermenistan geri adım attı, 'Turan' tamam!

Türk dünyasını kara koridoru ile bağlayacak Zengezur hattı resmen faaliyete geçiyor. Hattın 37 kilometrelik Zengezur bölgesinden geçen kısmı ile ilgili sorun çıkaran Erivan geri adım attı ve sınır tespiti ile birlikte koridorun açılmasını kabul etti. ‘Turan Yolu’ olarak da adlandırılan 165 kilometrelik koridor mayıs ayında kullanıma hazır hâle gelecek. Kara yolunun açılmasını demir yolu takip edecek.

Yine bozguna uğradılar

Gazetemize bilgi veren Azerbaycan güvenlik kaynakları, koridor ile ilgili kararın 11 maddelik 10 Kasım Beyannamesi’nde yer aldığını ancak Erivan’ın 1 yıldır süreci sabote ettiğini belirtti. Azerbaycanlı üst düzey güvenlik kaynağı “Geçtiğimiz hafta Kelbecer-Laçin hattında yaşanan Ermeni sınır ihlalleri sonrası Azerbaycan ordusu operasyon başlattı. Harekâtta çok sayıda Ermeni asker öldürüldü. Ağır silahlar, cephanelik ve sığınakları imha edildi. Ermenilere büyük bir bozgun daha yaşattık. Ruslardan ara buluculuk istemek zorunda kaldılar. Ateşkes görüşmelerinde Zengazur koridoru da müzakere maddeleri arasında yer aldı ve hattın faaliyete geçmesini resmen kabul ettiler. Gerekli yol yapım ve bağlantıların sağlanması ile mayıs-haziran döneminde kara yolu ulaşımı başlar” diye konuştu.

Hayırlı olsun

Azerbaycanlı güvenlik uzmanı Adalet Verdiyev de “Koridor konusunda sorun kalmadı, Zengazur artık açık. Türkiye-Azerbaycan-Nahçivan bağlantı yolu yeni ve daha güçlü ilişkilerin zemini olacak. Tüm Türk dünyasına hayırlı olsun” dedi.

Ermeni kanadı Zengezur’dan geçecek yol ve yeni sınırlara dönük komisyon kurulması kararını resmen kabul etti. Zengazur’un 37 kilometrelik bölümünde güvenlik Rus askerleri tarafından sağlanacak.

Erivan’ın Zengezur’da gümrük noktası kurma ısrarı ise Azerbaycan tarafından reddedildi. Bakü böyle bir durumda Laçin’de Azerbaycan’ın benzer bir adım atmakta tereddüt etmeyeceğini taraflara iletti.

Görüşmeler başlıyor

Karabağ zaferinin ardından geçen süreçte Azerbaycan tarafı 30 yıl işgal altında kalan bölgelere ilişkin önemli adımlar attı. Karabağ’ın yeniden imarı ile ilgili birçok alanda büyük projeler başladı. Erivan ile normalleşme yönünde yapılan çağrılar geride kalan 1 yıllık dönemde karşılıksız kaldı.

Laçin-Kelbecer aksındaki son Ermeni provokasyonları ve alınan kararlar yeni bir dönemin de başlangıcı olarak nitelendiriliyor. Azerbaycan ve Ermenistan yöneticileri 15 Aralık’ta AB ara buluculuğunda bir araya gelecek. Diplomatik kaynaklar Erivan ve Bakü’nün daha sonrasında Türkiye’nin de katılacağı görüşmelerde bulunacağını belirtiyor.

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Yorumlar

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Türk lslam veya Türk birliği kurulmadıkça Küresel eşkiya ve avrupa küffarının fitne ve sömürüsü azalmaz
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