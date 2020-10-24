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Dünya Ermenistan füze ile 13 yaşındaki Rus çocuğu öldürdü
Dünya

Ermenistan füze ile 13 yaşındaki Rus çocuğu öldürdü

Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda 13 yaşındaki bir Rus çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:55:00 -
Ermenistan füze ile 13 yaşındaki Rus çocuğu öldürdü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füze saldırısında yıkılan evlerin enkazından yaralı olarak çıkarılan 13 yaşındaki Rus vatandaşı Artur Mayakov'un öldüğünü bildirdi.

Çocuk toprağa verildi

Hacıyev, Mayakov'un, cephe hattından uzaktaki Gence'ye akrabalarını ziyarete geldiği sırada Ermeni ordusunun füze saldırısına maruz kaldığını belirtti. 17 Ekim'den bu yana hastanede tedavi gören Mayakov'un hayatını kaybettiğini Rusya'nın Azerbaycan'daki büyükelçiliğine bildirdiklerini ifade eden Hacıyev, kurbanın Gence Valiliği ve Aleksandr Nevski kilisesinin destekleriyle Ortodoks kurallarına uygun defnedileceğini kaydetti.

Hacıyev, "Yakışıklı ve yaşam sevgisiyle dolu" Mayakov'un henüz 13 yaşındayken Ermenistan'ın saldırılarının kurbanı olduğunu vurguladı.

Ermenistan, 17 Ekim'de orta menzilli balistik füze ile Gence kentine saldırı düzenlemiş, ikisi çocuk 13 sivil hayatını kaybetmişti. 50'den fazla kişinin yaralandığı saldırıda en az 20 bina yıkılmıştı.

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