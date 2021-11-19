Ermenistan duyurdu: Öldüler

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu ile 16 Kasım’da sınırda yaşanan çatışmalarda 6 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklamasında “16 Kasım’da çıkan çatışmalarda Ermenistan tarafından şu anki verilere göre 6 kişi hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre henüz ölenlerden birinin kimliği belirlenemedi.

'Esir düşen askerlerin iadesi için Rusya ile birlikte çalışıyoruz'

Ermenistan ordusu ayrıca Rusya’nın da arabuluculuğuyla çatışmalarda esir düşen askerlerin iadesi ve akıbeti bilinmeyen askerlerin de bulunması için yoğun çalışmaların yapıldığını kaydetti. Sınırdaki durumun nispeten sakin olduğu da aktarıldı.