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Aktüel Ermenistan, Dağlık Karabağ'a getirdiği PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdi
Aktüel

Ermenistan, Dağlık Karabağ'a getirdiği PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 20:27:44 -
Ermenistan, Dağlık Karabağ'a getirdiği PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdi

BAKÜ (AA) - Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'a Suriye ve Irak'tan getirdiği PKK'lı teröristlere, Azerbaycan askeri üniforması giydirdiği öğrenildi.

İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist gruplar Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentine konuşlandırıldı.

Söz konusu PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkat çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, teröristler öldürüldüğünde, bunların Azerbaycan ordusu tarafından Suriye'den getirilen paralı askerler olduğunu öne süreceklerini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri en ön safta kullandığını söylemişti. Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan da PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmiş, bu teröristlerin 600 dolar maaş aldıklarını açıklamıştı.


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