  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ermenistan, Azerbaycan'daki şehirlere saldırılarını sürdürüyor
Aktüel

Ermenistan, Azerbaycan'daki şehirlere saldırılarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-05 10:49:32 -
Ermenistan, Azerbaycan'daki şehirlere saldırılarını sürdürüyor

BAKÜ (AA) – Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerini bombaladığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği belirtildi.

Ermenistan ordusu Azerbaycan’daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları sürdürürken, dün de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron’a yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için dikkat çeken sözler!
Ekonomi

Altın için dikkat çeken sözler!

Özellikle yeni tip koronavirüsle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının, ABD seçimleri yaklaşırken dibe mi vuracağı yoksa yükselişe mi ..
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması: Kabul etmiyoruz
Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması: Kabul etmiyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Türkiye iddiaları sonrası bir açıklama yaptı. Bakanlık, iddiaları kabul etmediklerini duyurdu...
Emine Erdoğan'dan duygulandıran hareket
Aktüel

Emine Erdoğan'dan duygulandıran hareket

"4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret eden Emine Erdoğan, "Leblebi" isimli engelli bir köpeğ..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay