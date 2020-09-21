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Aktüel Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmada Azerbaycan askeri şehit oldu
Aktüel

Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmada Azerbaycan askeri şehit oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:39:24 -
Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmada Azerbaycan askeri şehit oldu

BAKÜ (AA) - Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşte bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu vurgulandı.


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