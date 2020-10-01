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Gündem Ermenistan ağır kayıplar veriyor! Azerbaycan 200 tank ve 30 hava savunma sistemi havaya uçurdu
Gündem

Ermenistan ağır kayıplar veriyor! Azerbaycan 200 tank ve 30 hava savunma sistemi havaya uçurdu

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı harekatta, Ermenistan ordusunun kayıplarıyla ilgili son bilanço açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 22:42:00 -
Ermenistan ağır kayıplar veriyor! Azerbaycan 200 tank ve 30 hava savunma sistemi havaya uçurdu

Sivil yerleşim yerlerine saldırarak provokasyona girişen ancak bin pişman olan Ermenistan, Karabağ'da Azerbaycan karşısında büyük kayıplar vermeye devam ediyor.

Kardeş ülke Azerbaycan, Karabağ'daki çatışma bölgesinde Ermenistan ordusunun verdiği zayiatları tek tek açıklayarak son bilançoyu açıklamayı sürdürüyor.

Türkiye'den satın alarak ordunun envanterine katan Azerbaycan, Ermenistan'a karşı Türk SİHA'larıyla hava üstünlüğünü sağladı. 

Azerbaycan'dan yapılan son açıklamaya göre, SİHA'lar tarafından tank, hava savunma ve füze sistemleri, komuta merkezleri, mühimmat depoları tek tek imha ediliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 gün boyunca devam eden çatışmalarda, "Yaklaşık 200 tank ve zırhlı aracın, 228 top ve füze sisteminin, 30 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, 110 otomobilin ve 1 S-300 sisteminin imha edildiği" duyuruldu.

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