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Gündem Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden dehşete düşüren görüntüler!
Gündem

Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden dehşete düşüren görüntüler!

Ermenistan ve Azerbaycan çatışma alanından gelen görüntüler dehşete düşürdü. Büyük hasarın meydana geldiği yerleşim yerlerinde çok sayıda hayvanın telef olduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 12:17:00 -

Azerbaycan televizyonunda Ermenistan sınırında yaşanan saldırılarla ilgili yayınlanan görüntülerde yerleşim yerlerindeki dehşete düşüren görüntüler gözler önüne serildi.

Ermenistan’ın dün sabah Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırılare sonrasında bölgede sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Azerbaycan televizyonu Bakü TV, çatışma hattındaki bir yerleşimn bölgesinden görüntüler yayınladı.

Korkunç görüntülerde Ermenistan tarafından yapılan saldırılar sonucunda büyük hasarın meydana geldiği ve çok sayıda hayvanın telef olduğu görülüyor.

Ermeni ordusunda ağır kayıp

Dünden bu yana süren çatışmalarda Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermeni ordusunaait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA imha edildiği ve 550'den fazla askerin öldürüldüğü belirtildi.

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