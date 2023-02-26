Ermenilerin Hocalı Katliamı unutulmuyor

Azerbaycanlılar, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992’de Hocalı’da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamın kurbanlarını unutmuyor. Hocalı Katliamının üzerinden 31 yıl geçti fakat acısı bugün de Azerilerin kalbinde tazeliğini koruyor. Her yıl Hocalılıları mağlup halk olarak anan Azerbaycanlılar, ordularının 2020’de 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı’nda kazandığı zafer dolayısıyla 3 yıldır şehitlerini galip bir halk olarak anıyor.

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan bu katliam, hiçbir zaman unutulmayacak olsa da işgal altındaki toprakların kurtarılması, Azerbaycanlıların kalbine su serpti. Azerbaycanlıların şimdi tek istediği, Hocalı Katliamının faillerinin yargı önüne çıkarılması ve adaletin yerini bulması. Ancak sözde medeni batı, Ermenilerin yaptığı bu soykırıma karşı hâlâ bir adım atmadı.

Ermeni soykırımı

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Azerbaycan’a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991’in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı’yı işgal için harekete geçti. Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992’de yoğunlaştıran Ermeniler, gece Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi’de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı. Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek, esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirdi.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı’da savunmasız durumdaki 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermenilerin esir aldığı 1275 kişiden 150’sinin akıbeti hâlâ bilinmiyor.

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