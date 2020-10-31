Ermenilere serbest Türklere yasak

Dijon kentinde bir grup Türk, 28 Ekim’de Vienne’de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların Türklere saldırıp onları yaralamasını protesto etti. Ancak Ermeni protoscuları görmezden gelip karışmayan Fransız polisi Türklere sert biçimde müdahale etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Türk bayraklarıyla yürümek isteyen Türklere polis, biber gazıyla müdahale ediyor. Lyon kentindeki gösteriye de polis yine müdahale etti. Valilikten yapılan açıklamada, eylem yapan 65 Türk’e para cezası verildiği belirtildi.