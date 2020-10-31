  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ermenilere serbest Türklere yasak
Dünya

Ermenilere serbest Türklere yasak

Fransa’da gösteri yapıp Türklere saldıran ve biri ağır 4 kişiyi yaralayan Ermenilere müdahale etmeyen Fransız polisi, gurbetçilerin sokağa inip karşı eylem yapmasına sert müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:16:00 -
Ermenilere serbest Türklere yasak

Dijon kentinde bir grup Türk, 28 Ekim’de Vienne’de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların Türklere saldırıp onları yaralamasını protesto etti. Ancak Ermeni protoscuları görmezden gelip karışmayan Fransız polisi Türklere sert biçimde müdahale etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Türk bayraklarıyla yürümek isteyen Türklere polis, biber gazıyla müdahale ediyor. Lyon kentindeki gösteriye de polis yine müdahale etti. Valilikten yapılan açıklamada, eylem yapan 65 Türk’e para cezası verildiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi
Gündem

Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karşıyaka Bostanlı mahallesinde bulunan bir evin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görün..
Libya başbakanı Serrac son kararını verdi!
Dünya

Libya başbakanı Serrac son kararını verdi!

İstifa edeceğini söyleyen Libya Başbakanı Feyz es-Serrac, son kararını verdi. Serrac'ın, dost ülkelerin çağrıları neticesinde istifa etmekte..
İHA'lar peş peşe havalandı
Gündem

İHA'lar peş peşe havalandı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından İHA'lar arama kurtarma çalışmaları için peş peşe havalandı.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay