Ermenilerden kurtarılan Cıdır ovası dualarla yankılandı!

Yeni Akit ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 28 yıl aradan sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa’nın simge yerlerinden Cıdır Ovası’nda Kur’an-ı Kerim okudu, ardından şehitler için dua etti.

Başkan Erbaş, duanın videosunu, “Azerbaycan Şuşa Cıdır Ovasında vatan ve bayrak uğruna mücadele ederek canlarını feda eden şehitlerimizi dualarla yad ettik” ifadeleri ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Diyanet İşleri Başkan Erbaş, burada yaptığı duada şunları söyledi:

“Ya Rab okuduğumuz aşrı şerifleri bu beldeleri düşman işgalinden kurtarmak için, Senin yolunda, vatan, bayrak için canını feda eden şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik, Sen vasıl eyle Allah’ım. Mahşer günü sevgili Peygamber Efendimizin (s.a.s.) livaü’l hamd isimli sancağının altında tüm şehitlerimizi ve bizleri haşr-u cem eyle Allah’ım. Bu bölgeler 30 yıla yakın düşman işgali altında kaldı. Bundan bir yıl önce Allah’ım Senin izninle büyük bir zafer nasip oldu. Bu zaferi Azerbaycan için, Türkiye için, Müslüman alemi için hayırlı mübarek eyle Allah’ım. Bir daha düşman işgaline uğratma Allah’ım. Bizleri her türlü işgalden muhafaza eyle Allah’ım. Ya Rabbel alemin, Müslümanlara birlik, beraberlik ihsan ve daim eyle Allah’ım. Ya Rabbim, Kur’an-ı Kerim’in de; “Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın.” buyuruyorsun. Güç, kuvvet hazırlama noktasında bizlere yardım eyle Allah’ım. Düşmanları caydırmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeyi, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı bizlere nasip eyle Allah’ım.”