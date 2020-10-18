Ermenilerden büyük ihanet! Ağdam şehri yaylım ateşine tutuldu

Ermenistan ordusuna ait birlikler insani ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürüyor. Dün Gence'deki 16 sivili katleden Ermenistan, bugün de Ağdam'a saldırdı. Yarısı işgal altında olan Ağdam şehrinin Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alındığı açıklandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile ateşkes kararının alındığını duyurdu. Geçici insani ateşkes 18 Ekim yerel saatle 00.00'dan itibaren yürürlüğe girdi. Bakanlığın açıklamasında “Bu karar AGİT Minsk Grubu eş başkanlarını temsilen ABD, Fransa ve Rusya başkanlarının 1 Ekim 2020 tarihli AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim 2020 tarihli açıklamasına dayanmaktadır. Karar 10 Ekim Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildi” denildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna A. Naghdalyan ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ermenistan ve Azerbaycan 18 Ekim’de yerel saatle 00.00 itibari ile insani ateşkesi kabul etti” dedi.

Daha önce de yapmışlardı

İki ülke daha önce de ateşkes ilan etmiş fakat Ermenistan, Rusya arabuluculuğundaki ateşkes anlaşmasını yine ihlal etmişti… 9 Ekim’de Moskova’da bir araya gelen iki ülkenin dışişleri bakanlarının toplantısından ateşkes kararı çıkmıştı. Ancak o kararın üzerinden 8 gün geçmesine rağmen Ermenistan ateşkes kararını defalarca kez ihlal etti.