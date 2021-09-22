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Dünya Ermeniler mesaj verdi! Türkiye ile görüşmeye hazırız
Dünya

Ermeniler mesaj verdi! Türkiye ile görüşmeye hazırız

Karabağ’da aldığı hezimet sonrası ekonomik kriz yaşayan Ermenistan’da Paşinyan’ın sözcüsü Mane Gevorgyan, “Türkiye ile diyalog, bölgesel ulaşım ve uzun vadeli barış ve istikrar için gerekli” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 22:57:00 -
Ermeniler mesaj verdi! Türkiye ile görüşmeye hazırız

Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ’da aldığı tarihi hezimet sonrası büyük ekonomik kriz yaşayan Ermenistan, Türkiye ile yakınlaşıp sıkıntıyı aşmak istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York ziyareti öncesi, Kafkasya’da barış, işbirliği ve istikrar açıklamalarının ardından, Ermenistan’dan olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, ilişkilerin normalleştirilmesi açıklamasının ardından, Paşinyan’ın basın sözcüsü Mane Gevorgyan, Rus Interfaks haber ajansına değerlendirmelerdebulundu.

Hali hazırda Türkiye ve Ermenistan arasında herhangi bir temas bulunmadığına dikkat çeken Gevorgyan, Erivan’ın Türkiye ile en üst düzeyde diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.

Barış ve istikrar vurgusu

Bölgeyi birbirine bağlayan ve düşmanlığı sona erdiren iletişim hatlarındaki engelleri kaldırmanın seçenekler arasında olduğunu kaydeden sözcü, “Etkili çalışma durumunda Ermenistan üst düzey toplantılara hazır olacaktır” diye konuştu.

Gevorgyan, bölgesel ulaşım ve bağlantı yollarının açılmasının uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi için de gerekli olduğunu söyledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki hafta önce, kabinesini Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek üzere çalışmaya çağırmış, bölgede yeni ulaşım hatları ve ekonomik ilişkilerin kurulmasının Ermenistan’ın da uzun dönemde stratejik hedefi olduğunu vurgulamıştı.

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