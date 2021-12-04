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Dünya Ermeniler mayın haritalarını vermiyor
Dünya

Ermeniler mayın haritalarını vermiyor

Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva, Ermenilerin Karabağ’a döşedikleri mayınların haritasını vermeyi reddettiğini belirterek, bunun insanlık suçu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 11:30:00 -
Ermeniler mayın haritalarını vermiyor

İtalya’nın başkenti Roma’da temaslarda bulunan Aliyeva, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Meclis Başkan Yardımcısı Ettore Rosato ile basın toplantısı düzenledi.

Aliyeva, bu ziyaretiyle Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali sırasında yaşanan insan hakları ihlallerini İtalyan muhataplarına aktarma fırsatı bulduklarını dile getirerek, Karabağ Savaşı’nda Ermenilerin yasaklanmış silahlarla sivilleri hedef almasını çok sayıda sivilin öldüğünü anımsattı.

Aliyeva, Karabağ’ın işgalden kurtarılmasının ardından pek çok vatandaşın memleketine dönme hasreti çektiğini belirterek, “Halen güvenlik sorunu var. Yüzlerce mayın temizlenmiştir. Halen de çok sayıda mayın var ve insanların yaşamına tehdittir. Ermeniler mayınları döşediği yerlerin haritasını vermeyi reddetmektedir. Bu insanlık suçudur. Topraklarımızda ekolojik bir cinayet vardır. Bizim medeni, tarihi, dini mabetlerimize Ermeniler ciddi zararlar vermiştir. Biz bu konudaki raporları, İtalya’ya anlatmayı borç bildik” dedi.

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