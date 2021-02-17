Ermeniler kadar çaresiz kalırız! Alman’dan Türk SİHA raporu

Münübe Yılmaz

Türkiye’nin İHA ve SİHA teknolojisinde yaşadığı başarı dünyada konuşulmaya devam ediliyor...

Türkiye’nin verdiği Bayraktar TB2 SİHA’larıyla Azerbaycan’ın Karabağ’da Ermenistan’ı sahadan silip tarihi bir hezimete uğratması sonrası Türk SİHA’larıyla ilgili raporlar hazırlamaya başlayan Almanların son raporu da itiraf niteliğinde. Alman Pressenza sitesinin yayınladığı rapora göre Alman Federal Güvenlik Politikası Akademisi (BAKS) hazırladığı raporda ordunun kısa sürede SİHA teknolojisini edinmesi ve gerekli savunma sistemini kurması gerektiğini belirtti.

Sitenin haberine göre raporu hazırlayanlar, “Hava savunması ve İHA teknolojisi olmadan Alman ordusu, bir savaşta Ermenistan’ın Azerbaycan karşısındaki gibi çaresiz kalacaktır” diyerek savaş uçağı satın alımını hızlandırmaları için askeri yetkililer üzerindeki baskıyı artırıyor.

SİHA alımı zorunluluktur

BAKS raporuna göre, “Alman ordusu, iyi donanımlı koşullu bir düşmana dayanabilecek bir operasyonel güç olarak kalmak istiyorsa, o zaman savaş insansız hava araçlarının satın alınması askeri açıdan vazgeçilmezdir” diyor.

Dağlık Karabağ’da imha edilen Ermeni askeri teçhizatının listesini bir bir veren BAKS, “Azerbaycan bu savaşta çok sayıda keşif ve savaş uçağı kullandı. Azerbaycan ordusunun başarılı hava harekatının ön koşulu, savaş alanında, özellikle elektromanyetik spektrumda mükemmel taktik keşifiydi. Örneğin, keşif dronları düşman askerlerinin cep telefonlarından şifrelenmemiş konuşmaları yakalayabilir, konumlarını belirleyebilir ve derhal topçu ve savaş dronları ile saldırabilir. Ermenistan tarafından kullanılan geleneksel uçaksavar sistemleri bu taktiklere karşı pratik olarak çaresizdi ” diyor.

Raporun yazarları, Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği SİHA’larda nasıl başarıya ulaştığına dair de “Ankara uzun süre ABD ve İsrail İHA’larını almaya çalıştı, ancak direnişle karşılaştı ve ardından kendi üretimine başladı. Türkiye büyük adımlar attı ve dünya yeni Bayraktar TB2’yi gördü. Türkiye’nin bu drone’ları geliştirdiği 2009-2018 yıllarında Almanya drone’lar için 12.8 milyon euro tutarında mal sattı. Roketsan füzeleri geliştirirken de Alman teknolojisini kullandı” derken Almanya’nın da derhal SİHA üretimine başlaması gerektiği belirtildi.