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Dünya Ermeniler askeri yığınak yapıyor
Dünya

Ermeniler askeri yığınak yapıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-01 12:51:00 -
Ermeniler askeri yığınak yapıyor

İkinci Karabağ savaşında tarihinin en ağır yenilgisini alan Ermeniler akıllanmışa benzemiyor...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırda askeri yığınak yaptığını duyururken, açıkça tehdit etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son dönemlerde Ermenistan ordusunun iki ülke sınırının farklı bölgelerinde yoğun hareketinin ve askeri yığınak yaptığının gözlendiği bildirildi. Ermenistan’da, Azerbaycan’ı savaşla tehdit eden intikamcı güçlerin daha da aktifleştiği, saldırgan söylemlerin ve provokatif haberlerin sayısının arttığına işaret edilen açıklamada, “Ermenistan ordusunun her türlü askeri provokasyon girişimi Azerbaycan ordusunca kararlılıkla önlenecektir. Durumun tırmanması ve olası provokasyonların tüm sorumluluğunun tamamen Ermenistan’a ve destekçilerine ait olacağını bir kez daha ilan ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

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