Ermeni’den Azeri gençlere uyuşturucu tuzağı!

Muhammet Kutlu Ankara

27 Eylül’de Ermenistan saldırılarıyla başlayan 44 günlük 2. Karabağ Savaşı’nda yenilgiye uğrayarak Karabağ’ın büyük bölümünden çekilmek zorunda kalan Ermenistan, intikamını Azerbaycan gençliğini uyuşturucu tuzağına düşürerek almaya çalışıyor. Dünya Azerbaycanlıları Meclisi Başkanı Reşad Guliyev, Alman İstihbaratının, son üç aydır Azerbaycan gençliği arasında hızla yayılan ve çok ucuz olduğu için önüne geçilmesinde zorluk yaşanan “Paty” adlı uyuşturucunun, halen Ermenilerin kontrolünde bulunan Hankendi’de üretilerek İran üzerinden Azerbaycan topraklarına sevk edildiğini tespit ettiğini duyurdu.

Gençleri zehirleyerek intikam almak istiyor!

Dünya Azerbaycanlıları Meclisi Başkanı Reşad Guliyev, Alman hükümetindeki kaynaklara göre, Azerbaycan’da felaket olan “paty” adlı uyuşturucunun Hankendi’de hazırlandığını söyledi. “Pati sorununun ülkemizde hepimizin baş belası haline geldiği çok açık. Bu konuda aldığım ve şok etkisi oluşturan bir bilgiyi dikkatinize sunuyorum” diyen Guliyev, şok bilgileri şöyle aktardı: “Alman hükümetindeki kaynaklara göre Azerbaycan’da baş belası haline gelen ‘paty’ Ermenilerin kontrolünde bulunan Hankendi’de yapılıyor. Alman istihbaratı bu konuda önemli bilgiler aldı. Ermeniler, 44 günlük Vatan Savaşı sırasında Azerbaycan gençliğinin mücadele ruhu karşısında alçaltıcı yenilgisini sindiremediler. Bu nedenle gençleri zehirleyerek bir intikam planı başlattılar. Almanya’daki kaynaklarıma göre, ‘paty’ Hankendi’de üretilip Azerbaycan’a ihraç ediliyor. Bu İran üzerinden yapılıyor. Daha önce Zengilan’da üretiliyordu. Zengilan’ın işgalden kurtarılmasının ardından bu çalışmalar Hankendi’de devam ediyor. Hankendi’ye sık sık yurt dışından arabaların geldiği ve bazı durumlarda sayıların değiştiği kaydediliyor. İçişleri Bakanlığı’na, Devlet Güvenlik Servisi’ne ve Dış İstihbarat Teşkilatı liderliğine sesleniyorum. Gelin bu belaya karşı birlikte mücadele edelim. Hankendi’de hazırlanan ve İran üzerinden Azerbaycan’a iletilen bu belaya savaş açalım” dedi.

“Hankendi, ermenilerin her türlü pis işlerinin yuvası oldu”

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Azerbaycanlı tanınmış diaspora uzmanı, araştırmacı Elnur Eltürk de, “Bugün Hankendi, Ermeni teröristlerin her türlü pis işlerinin yuvasıdır. Ermeni teröristler uyuşturucu, silah başta olmak üzere her türlü yasadışı kaçakçılık faaliyetlerini buradan yürütüyorlar. Bölge tamamen kontrolsüz bir haldedir. Ermeniler orada istedikleri her türlü yasadışı faaliyeti yapabiliyorlar. Hankendi’de hazırlayarak Azerbaycan’a soktukları uyuşturucuyla Azerbaycan gençliğini bitirmek istiyorlar. Ancak devletimiz bu konuda kararlı mücadelesini sürdürüyor. Her gün çok sayıda uyuşturucu taciri yakalanıp hapse atılıyor. Kadim Azerbaycan toprağı olan Hankendi’ne Ermeniler dışarıdan getirilerek yerleştirilmişti. 44 günlük savaştan sonra varılan ateşkes anlaşması uyarınca burası şimdilik Ermeni ayrılıkçıların kontrolünde kalmıştır. Ancak Azerbaycan diplomatik yollarla Ermeni ayrılıkçıların kontrolündeki topraklarını özgürleştirecektir. Hankendi, yeniden Azerbaycan topraklarına katılacaktır” şeklinde konuştu.