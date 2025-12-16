Trafikte ölümüne yolculuk: Hareket halindeki aracın arkasına tutunup metrelerce ilerledi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, trafikte tehlikeli ve sorumsuz bir davranış sergilendi. Bir vatandaş, hareket halindeki bir otomobilin arka tamponuna tutunarak şehir trafiğinde yolculuk yaptı. Metrelerce süren bu tehlikeli ilerleyiş, çevredeki diğer sürücüler ve yayalar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Arkasına tutunduğu otomobil ile metrelerce ilerledi. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye atan şahıs, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bir şahıs, caddede seyir halinde olan otomobilin arka kısmına tutundu. Araçla metrelerce ilerleyen şahıs hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

{relation id:1970456 slug:'kayseride-feci-kaza-kontrolden-cikan-otomobil-200-metre-savruldu'}

{relation id:1970456 slug:'kayseride-feci-kaza-kontrolden-cikan-otomobil-200-metre-savruldu'}

{relation id:1970428 slug:'2-kardes-kazada-hayatini-kaybetti'}