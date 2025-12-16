  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam Trafikte ölümüne yolculuk: Hareket halindeki aracın arkasına tutunup metrelerce ilerledi
Yaşam

Trafikte ölümüne yolculuk: Hareket halindeki aracın arkasına tutunup metrelerce ilerledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, seyir halindeki otomobilin arka kısmına tutunarak metrelerce ilerledi. Hem kendi can güvenliğini hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye atan bu sorumsuz anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, trafikte tehlikeli ve sorumsuz bir davranış sergilendi. Bir vatandaş, hareket halindeki bir otomobilin arka tamponuna tutunarak şehir trafiğinde yolculuk yaptı. Metrelerce süren bu tehlikeli ilerleyiş, çevredeki diğer sürücüler ve yayalar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Arkasına tutunduğu otomobil ile metrelerce ilerledi. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye atan şahıs, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bir şahıs, caddede seyir halinde olan otomobilin arka kısmına tutundu. Araçla metrelerce ilerleyen şahıs hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

2 kardeş kazada hayatını kaybetti
2 kardeş kazada hayatını kaybetti

Yerel

2 kardeş kazada hayatını kaybetti

Kayseri’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil 200 metre savruldu
Kayseri’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil 200 metre savruldu

Yerel

Kayseri’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil 200 metre savruldu

Tokat’ta feci kaza! Çarpışmanın ardından araç alev aldı
Tokat’ta feci kaza! Çarpışmanın ardından araç alev aldı

Yerel

Tokat’ta feci kaza! Çarpışmanın ardından araç alev aldı

İnebolu’da kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralı
İnebolu’da kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralı

Yerel

İnebolu’da kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralı

İnebolu’da kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralı
İnebolu’da kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralı

Yerel

İnebolu’da kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralı

Kırıkkale’de korkunç kaza yaşandı! Kontrolden çıkan otomobil can aldı
Kırıkkale’de korkunç kaza yaşandı! Kontrolden çıkan otomobil can aldı

Yerel

Kırıkkale’de korkunç kaza yaşandı! Kontrolden çıkan otomobil can aldı

Kırıkkale’de korkunç kaza yaşandı! Kontrolden çıkan otomobil can aldı
Kırıkkale’de korkunç kaza yaşandı! Kontrolden çıkan otomobil can aldı

Yerel

Kırıkkale’de korkunç kaza yaşandı! Kontrolden çıkan otomobil can aldı

İş kazalarının faturası dudak uçuklattı! Milyarlarca dolar heba oluyor
İş kazalarının faturası dudak uçuklattı! Milyarlarca dolar heba oluyor

Yerel

İş kazalarının faturası dudak uçuklattı! Milyarlarca dolar heba oluyor

Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi
Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi

Sağlık

Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi

Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi
Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi

Sağlık

Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi

{relation id:1970456 slug:'kayseride-feci-kaza-kontrolden-cikan-otomobil-200-metre-savruldu'}

{relation id:1970456 slug:'kayseride-feci-kaza-kontrolden-cikan-otomobil-200-metre-savruldu'}

{relation id:1970428 slug:'2-kardes-kazada-hayatini-kaybetti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23