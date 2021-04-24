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Dünya Ermeni tezlerini çürüten Cihat Yaycı Paşa'nın hesabına kısıtlama
Dünya

Ermeni tezlerini çürüten Cihat Yaycı Paşa'nın hesabına kısıtlama

Türkiye ve Müslüman düşmanlığını gizleme gereği bile duymayan ABD’li sosyal medya şirketi Twitter, Emeli Tümgeneral Cihat Yaycı’nın yönettiği ve sözde Ermeni Soykırımı tezlerini çürüten hesabı kısıtladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 14:13:00 - 2021-04-24 14:14:33
Ermeni tezlerini çürüten Cihat Yaycı Paşa'nın hesabına kısıtlama

ABD’li sosyal medya şirketleri artık Türkiye ve Müslüman düşmanlığını gizleme gereği bile duymuyor. Bunun son örneklerinden biri, Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi’ne (BAUDEGS) getirilen sansür oldu. Başkanlığını Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın yaptığı BAUDEGS, öğrencilerle birlikte Ermeni yalanları konusunda bir çalışma başlattı ve kısa sürede büyük ses getirdi. Çalışmanın Ermenileri rahatsız etmesi üzerine Twitter, hesabı kısıtlama yoluna gitti. Hesaba girmek isteyenler ise, sanki yasa dışı bir faaliyette bulunulmuş gibi “Bu hesapta bazı beklenmeyen etkinlikler gerçekleştiği için bu uyarıyı görüyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?” şeklindeki uyarı ile karşılaştılar. BAUDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı ise, öğrencileriyle birlikte tarihi gerçekleri ortaya koymak amacıyla yaptıkları çalışmanın, Ermenileri ve işbirlikçilerini rahatsız ettiği için hesaplarının kısıtlandığını belirterek, duyarlı sosyal medya kullanıcılarından destek istedi.

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