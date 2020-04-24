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Gündem

Ermeni sevici Hasan Cemal'e tepki yağdı!

Ermeni sevici Hasan Cemal'in 1915 olaylarına ilişkin yaptığı skandal paylaşım büyük tepki çekti.

2020-04-24 18:31:00 - 2020-04-24 18:38:17
Ermeni sevici Hasan Cemal'e tepki yağdı!

Ermeni sevici Hasan Cemal'in, sözde ''Ermeni Soykırımı'' paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu.

Hasan Cemal, skandal paylaşımda ''Ermeni kardeşlerimin 24 Nisan soykırım acısını paylaşıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Bir çok kullanıcı Hasan Cemal'e tepki yağdırdı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

 

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