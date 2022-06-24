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Gündem Ermeni Patriği'nin cenazesine koşan CHP'li İmamoğlu, Mahmud Efendi Hazretleri'ne bunu yaptı!
Gündem

Ermeni Patriği'nin cenazesine koşan CHP'li İmamoğlu, Mahmud Efendi Hazretleri'ne bunu yaptı!

"16 milyon İstanbullunun başkanı olduğunu" iddia eden ancak Müslümanlara karşı tavır alan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, rahmet-i Rahman'a kavuşan İsmailağa Cemaati Lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nu görmezden gelerek taziye mesajında bulunmadı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 23:14:00 -
Ermeni Patriği'nin cenazesine koşan CHP'li İmamoğlu, Mahmud Efendi Hazretleri'ne bunu yaptı!

 yeniakit.com.tr 

İsmailağa cemaati lideri, büyük alim Mahmud Efendi Hazretleri yüzbinlerin katıldığı cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Ömrünü İslam'a vakfeden, hayatı boyunca talebeler yetiştiren, Türkiye'nin manevi rehberlerinden Mahmud Ustaosmanoğlu'nun ruhunu Hakk'a teslim etmesinin siyasi çok sayıda isim taziye mesajında bulundu.

Ermeni Patriği'nin cenazesine koştu, Mahmut Efendi'yi görmezden geldi

"16 milyon İstanbullunun başkanıyım" mavalını okuyan ancak kendisinden olmayanı görmezden gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mahmud Efendi Hazretleri'nin vefatını görmezden geldi. 

Ermeni Patriği II. Mesrob Mutafyan'ın vefatının ardından hemen taziye mesajı yayınlayan ve ardından cenaze törenine koşan CHP'li Ekrem İmamoğlu, vatandaşların gönlünde taht kuran Mahmud Efendi Hazretleri'nin ebediyete irtihali nedeniyle tek bir mesaj bile yayınlamadı. 

İstanbullular arasında ayrımcılık yapan CHP'li İmamoğlu, kilisedeki cenaze törenine katıldığı Ermeni Patrik için şu mesajı yayınlamıştı:

"Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan'ı Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladık. Bir kez daha Ermeni Cemaati'nin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağolsun."

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mücahit

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kamil bayazıt

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