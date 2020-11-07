Ermeni karargahında ortaya çıktı! İşte Ermeni saflarında savaşan PKK'lı teröristlerin listesi...
Azerbaycan ordusu karşısında köşeye sıkışan işgalci Ermenistan ordusu çareyi terör örgütü YPG\PKK iş birliğinde buluyor. Teröristlerin Ermenistan ordusuna verdiği desteği gözler önüne seren bir liste dünyaya gösterildi.
Azerbaycan ordusu cephe hattında destan yazmaya devam ediyor. Harp meydanında hüsrana uğrayan Ermenistan ise çareyi teröristlerde arıyor.
PKK/YPG ile iş birliği yapan Ermenistan'ın terörist listeyi ortaya çıktı.
Dünyaya gösterildi
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Ermenistan ordusunun tuttuğu terör listesinin ilk kez dünyaya gösterdi. Liste dün Azerbaycan ordusu tarafından yapılan operasyonlar sırasında bir karargah da ele geçirildi.
Listede tüm bilgiler bulunuyor
Terör listesinde Zengilan'a getirilen 60 PKK'lı teröristin isimleri yer alıyor. Liste bu teröristlerin nereden getirildikleri de belirtiliyor. Ayrıca doğum tarihleri de yazılmış.
Kanıtlanmış oldu
Bu belge ile cephe hattında terör örgütü PKK'nın varlığı ispatlandı
Azerbaycan ordusu tarafından yapılan operasyonlarda 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.