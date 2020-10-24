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Dünya Ermeni itirafı PKK’lılar safımızda
Dünya

Ermeni itirafı PKK’lılar safımızda

Azerbaycan’ın teslim aldığı onlarca Ermeni askerinden biri olan Mikaelyan, PKK’lı teröristlerin saflarında çatıştığını itiraf etti. Ermenistan’ın Şiyan kentinde doğduğunu ancak askerlik için Karabağ’a gönderildiğini belirten Mikaelyan, “Kışlamızda aralarında PKK’lıların da olduğu bin 500 asker vardı. PKK’lılar aylık 600 dolar maaş alıyor” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:31:00 -
Ermeni itirafı PKK’lılar safımızda

Ermenistan yönetimi, uluslararası arenada “Azerbaycan, Suriye’den yabancı savaşçı getirip savaştırıyor” diyerek kamuoyu oluşturmaya çalışsa da gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Çatışmaların başladığı 27 Eylül’den önce bölgeye 700 PKK’lı terörist getirip askerler ve milislerini gerilla savaşı konusunda eğiten Ermenistan, sonrasında da terör örgütünden paralı militanlara saflarında yer verdi. Suriye’den getirilen PKK’lı teröristlerin yanı sıra Lübnan, Yunanistan ve Fransa’dan binlerce Ermeni’yi çatıştırmak için Karabağ’a getiren Paşinyan yönetiminin kirli işbirliğini Ermeni askerler de itiraf etti.

10-15 kişilik gruplara ayrılıyorlar

Azerbaycan ordusunca cephede esir alınan onlarca Ermenistan askerinden biri olan 19 yaşındaki Albert Mikaelyan, PKK’lı teröristlerin Dağlık Karabağ’da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti. Mikaelyan, sorgulama esnasında Ermenistan’ın Şirak eyaletinde doğduğunu ancak askerlik için Dağlık Karabağ’a gönderildiğini belirtti.

Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Mikaelyan, “Kışlamızda, aralarında Kürt asıllı (PKK) paralı askerler de dahil 1500 kişi bulunuyordu. Paralı askerler aylık 600 dolar maaş alıyor ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlar. 10-15 kişilik gruplara bölünen PKK’lı paralı askerler yerel koşulları öğrendikten sonra savaşmak için cepheye gidiyorlar” ifadelerini kullandı.

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