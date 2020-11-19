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Dünya Ermeni General'den çarpıcı itiraf
Dünya

Ermeni General'den çarpıcı itiraf

Ermeni General Movses Akopyan, Ermenistan Savunma Bakanlığının Azerbaycan-Ermenistan çatışması ile ilgili verdiği bilgilerin yüzde 100'ünün yanlış olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:01:00 -
Ermeni General'den çarpıcı itiraf

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Eski Genelkurmay Başkanı ve İkinci Karabağ Savaşı sırasında Savunma Bakanlığı Baş Askeri Müfettişi olan General Movses Akopyan'dan Azerbaycan ile girilen çatışmalara ilişkin itiraf geldi.

Akopyan yaptığı açıklamada, "Ermenistan Savunma Bakanlığı Bilgi Merkezi'nin görevlerinden biri düşmanı yanıltmaktı. Ancak bir standart vardır. Yalan yüzde 30'u geçmemelidir. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın yaydığı bilgiler ise yüzde 100 yanlıştı" ifadelerini kullandı.

44 gün süren savaş esnasında yayılan yalanların Ermenistan'da derin bir krize sebep olduğuna vurgu yapan Akopyan, "Durum nedeniyle 5 Ekim'de Savunma Bakanlığı Askeri Başmüfettişliği görevinden istifa etmeye karar verdim, ancak savaşın şiddeti nedeniyle kararımı açıklamadım" dedi.

Akopyan, dün Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Başmüfettişliği görevinden ayrılmıştı.

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