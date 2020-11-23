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Aktüel Ermeni askerlerin Dağlık Karabağ'da döşediği mayın patladı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
Aktüel

Ermeni askerlerin Dağlık Karabağ'da döşediği mayın patladı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Patlamada, bölgede geçici görevli 1 Rus askeri yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 19:59:12 -
Ermeni askerlerin Dağlık Karabağ'da döşediği mayın patladı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

MOSKOVA (AA) - Dağlık Karabağ'da mayının patlaması sonucu 1 Azerbaycan askerinin şehit olduğu ve bölgede geçici görevli 1 Rus askerinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ'ın Sukavuşan bölgesinde cenaze arama çalışmaları esnasında mayın patladı.

Patlamada, 1 Azerbaycan askeri şehit olurken, bölgede geçici görevli 1 Rus askeri, 4 Ermeni güvenlik görevlisi yaralandı.

Rus askerinin başkent Bakü'deki hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.


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