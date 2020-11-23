Ermeni askerlerin Dağlık Karabağ'da döşediği mayın patladı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
Patlamada, bölgede geçici görevli 1 Rus askeri yaralandı
MOSKOVA (AA) - Dağlık Karabağ'da mayının patlaması sonucu 1 Azerbaycan askerinin şehit olduğu ve bölgede geçici görevli 1 Rus askerinin yaralandığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ'ın Sukavuşan bölgesinde cenaze arama çalışmaları esnasında mayın patladı.
Patlamada, 1 Azerbaycan askeri şehit olurken, bölgede geçici görevli 1 Rus askeri, 4 Ermeni güvenlik görevlisi yaralandı.
Rus askerinin başkent Bakü'deki hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.