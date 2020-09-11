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Aktüel Ermenek'te maden işçilerinden iş bırakma eylemi
Aktüel

Ermenek'te maden işçilerinden iş bırakma eylemi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: - "Bu bir ekmek davasıdır. Bu bir siyasi dava değildir. Bu ekmek davasında hepimiz sizlerin yanınızdayız. Sorunlarınızı gündeme getireceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:30:39 -
Ermenek'te maden işçilerinden iş bırakma eylemi

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlatan özel maden ocağında çalışan işçileri ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu bir ekmek davasıdır. Bu bir siyasi dava değildir. Bu ekmek davasında hepimiz sizlerin yanınızdayız. Sorunlarınızı gündeme getireceğiz." dedi.

Bir takım ziyaretler için Ermenek ilçesinde bulunan Ağbaba, Güneyyurt beldesi Cenne mevkisindeki özel maden ocağında 12 gündür iş bırakma eylemi yapan işçilerle bir araya geldi.

Ağbaba madenlerin devletin olduğunu, ancak anayasanın sağından solundan dolanılarak, burada milletin madeninin özel bir şirkete verildiğini söyledi.

Burada önemli bir mağduriyet yaşandığını fakat görmezden gelindiğini savunan Ağbaba, "Bizim burada olmamızın sebebi şu. Hep birlikte Millet İttifakı olarak, parti olarak sizin derdinizi tüm Türkiye'ye duyurmak bizim namus ve şeref borcumuz. Burası kimsenin babasının çiftliği değil." diye konuştu.

Söz konusu madenin, insanların emek verip alın teri dökerek bir araya geldiği, çoluğuna çocuğuna nafaka götürmek için emek verdiği ve para kazanmaya çalıştığı bir yer olduğunu vurgulayan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Burada hiç kimse sorumluluktan kaçamaz. Bu sorumluluk bu ülkeyi yönetenlerindir. Bu sorumluluk devletindir. Anayasa diyor ki madenler devredilemez. Madenler özelleştirilemez. Soma'da, Ermenek'te yaşadınız. Yüzlercesini yaşamaya devam ediyorsunuz, ama bu sizin kaderiniz olmayacak. Sizin haklarınızı sonuna kadar savunacağımızı bilin. Sizin haklarınızı alacağımızı bilin. Eğer bir daha, yüz kere daha gelmemiz gerekirse sizin yanınızda olduğumuzu bilin. Eğer önünüzde yatmamız gerekirse arkanızda durmamız gerekirse sizin yanınızda olduğumuzu bilin. Bu bir ekmek davasıdır. Bu bir siyasi dava değildir. Bu ekmek davasında hepimiz sizlerin yanınızdayız. Sorunlarınızı gündeme getireceğiz. Sizin alın teriniz kutsal. O kutsalı da korumak bizim namus borcumuzdur."

Maden işçileri ise 7 aydır maaşlarını alamadıklarını ifade ederek, çalışma şartlarının düzeltilmesini, insanca çalışmayı ve yaşamayı istediklerini belirtti.

Ziyarette, Ağbaba'nın yanı sıra CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik ile Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da bulundu.

Ağbaba daha sonra Ermenek CHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti, semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ermenek'ten Sarıveliler ilçesine geçen Ağbaba, partisinin ilçe teşkilatını ziyaret ettikten sonra Göktepe beldesine gelerek Belediye Başkanı Mustafa Doğan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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