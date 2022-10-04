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Spor Erman Toroğlu'ndan olay Fatih Terim iddiası!
Spor

Erman Toroğlu'ndan olay Fatih Terim iddiası!

Geçtiğimiz sezona teknik direktör Fatih Terim ile başlayan Galatasaray'da deneyimli çalıştırıcıyla yollar ayrılmış ve yerine Domenec Torrent getirilmişti. TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan, Galatasaray'da geçmiş dönemden bazı yöneticilerin TFF'ye gelerek Fatih Terim'in cezası hakkında konuştuğunu açıklamıştı. Spor yorumcusu Erman Toroğlu, o isimlerin kim olduğunu açıkladı ve flaş bir iddia ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 15:21:00 -
Erman Toroğlu'ndan olay Fatih Terim iddiası!

Geçtiğimiz sezona teknik direktör Fatih Terim ile başlayan Galatasaray'da deneyimli çalıştırıcıyla yollar ayrılmış ve yerine Domenec Torrent getirilmişti. TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan, Galatasaray'da geçmiş dönemden bazı yöneticilerin TFF'ye gelerek Fatih Terim'in cezası hakkında konuştuğunu açıklamıştı. Spor yorumcusu Erman Toroğlu, o isimlerin kim olduğunu açıkladı ve flaş bir iddia ortaya attı.

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi geçtiğimiz sezonun devre arasında sona ermiş ve İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile anlaşmaya varılmıştı. Burak Elmas'tan önce görev yapan başkan Mustafa Cengiz'in yönetiminde yer alan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile ilgili flaş bir iddia geldi.

TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan, hem Mustafa Cengiz hem de Burak Elmas başkanlığı döneminde Galatasaray'da görev yapan Fatih Terim hakkında çok konuşulacak ifadeler kullanmıştı.
Soydan, sarı-kırmızılı 3 yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak "Fatih'e ceza verin de kurtulalım." dediğini iddia etmişti. Selim Soydan daha sonrasında ise "Ben TFF'de görevli değildim o zaman ama bunların kim olduğunu öğrendim, söylemem ayıp olur. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor." demişti.
Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise Selim Soydan'ın sözleri sonrasında merak edilen o isimleri A Spor canlı yayınında açıkladı.
Fatih Terim'in belgeseli çıktı, daha seyredemedim. Selim (Soydan) Ağabey'i dinledim geçen gün. TFF'ye Galatasaray Yöneticileri'nin gidip, "Fatih Terim'e cezayı fazla verin de kurtulalım" dediğini söyledi.
"Bunu araştırdım ve karşıma 3 tane isim çıktı. Bu isimler bana da söylerlerse önümüzdeki hafta söylerim. Çünkü Galatasaray camiası için önemli bir olay. Fatih Terim'in hataları vardır ama Fatih Terim, Galatasaray'da önemli işler de yapmıştır."

"ALBAYRAK, GÜNAY, DÜRÜST"

Bana tuhaf geldi. 3 tane isim geldi, ya bunlardan biri ya da 3'ü. Yusuf Günay, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak...

"İKİLİ OYNAMAYACAKSINIZ"

"Merak ediyorum, açıklarsanız sevinirim. Kusura bakmayın, ikili oynamayacaksınız. Fatih Terim'in hataları vardır evet ama bunu da kamuoyu bilsin."

 

 

 

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