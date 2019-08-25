Erman Toroğlu'ndan Okan Buruk'a eleştiri: Başakşehir'in artık kabuk değiştirmesi lazım

Fenerbahçe'nin eksiklere rağmen kritik ve önemli bir galibiyet aldığını söyleyen Erman Toroğlu, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'u eleştirdi.

Bugün Okan Buruk'a şaşırdım. Fenerbahçe'nin sağ beki kim? Ozan Tufan. Visca'ya derim ki, mümkün olduğu kadar solda kal. Bir kişi daha yollarım oraya, mümkün olduğu kadar o kanada çalışırım. Gönder bakayım Visca'yı o kanada 60 dakika ne oluyor.

"Başakşehir'in artık kabuk değiştirmesi lazım. Kademe kademe değişmesi lazım. Çok fazla yaşlı oyuncu var ve oyunun sonlarına doğru işte görünen tablo bu. Arda Turan çıkana kadar 10 kişi oynadı Başakşehir. Nasıl çıkarmazsın?