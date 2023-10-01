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Spor

Erman Toroğlu'ndan hakem yorumu: Cumhurbaşkanı'nın el atması lazım

Yeniakit Publisher
2023-10-01 23:23:00 -
Erman Toroğlu'ndan hakem yorumu: Cumhurbaşkanı'nın el atması lazım

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Konyaspor'u yendiği maçın ardından Fenerbahçe-Galataaray maçına dair açıklamalarda bulundu. Toroğlu, 'TFF başkanları hakem problemini çözemezler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu işe el atması lazım. Başka türlü düzelmez.' dedi.

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından Türk hakemleri ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanı'nın el atması lazım!"

Erman Toroğlu, Türk hakemleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Ne kadar hakem rezaleti yaşanıyorsa hepsinin altından babadan oğula hakem olmuş hakemler çıkıyor. Vakum gibi bunlar, yapışmışlar Türk futboluna. TFF başkanları hakem problemini çözemezler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu işe el atması lazım. Başka türlü düzelmez." dedi.

"Fenerbahçe- Galatasaray maçlarını Türk hakemler yönetemez"

Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadrosunun ligin üzerinde olduğu belirtti. Toroğlu, "En iyi oynayan Fenerbahçe, sonra Galatasaray sonra Adana Demirspor geliyor. Beşiktaş bunlardan sonra geliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, şu anda Türk hakemlerinin üzerinde bir kapasiteye sahipler. Bu şartlar altında Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını Türk hakemlerinin yönetme şansı yok." açıklamalarında bulundu.

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