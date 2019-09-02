Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı için olay ifadeler!

Usta yorumcu, karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus hakkında çapıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Heyecan var ama kalite yok"



"Futbol seviyesi %30, %40. Keyif veriyor, heyecanı var ama futbol kalitesi yok. Futbol kalitesi olsa... Kaliteli oyuncu 10 üzerinden 9 verecek, kalitesiz oyuncu 4,5 gezer bir şey vermez."

"2-3 gün dinlenen oyuncu dinlenir"



"Ben bu maç yorgunluğunu kabul etmiyorum. En iyi antrenman maçtır. Maçtan sonra 2-3 gün dinlenen bir oyuncu dinlenir. Ona göre idman yapar, masajını olur, saunaya-havuza girer, hepsini yapar, dinlenir. Ben bu 3 gün arayla top oynayan takımların dinlenmeme olayını kabul etmiyorum."