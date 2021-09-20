Erman Toroğlu'dan Terim'e sert tepki: Seni de gönderirler

Galatasaray'da kaybedilen Alanyaspor maçı sonrasında teknik direktör Fatih Terim, taraftar tepkilerinin takımı olumsuz etkilediğini söylemişti. Tecrübeli hoca, "Seyirci, beğenip beğenmediğini burada belli etmemeli. Edeceği yerde ediyor zaten. Rejenerasyona çıkıldığında da birtakım tepkiler olmuş, bunlar hoş şeyler değil. Eğer böyle olursa oyuncuları kaybederiz" ifadelerini kullanmıştı.

"Fatih Terim seni de gönderirler"

Alanyaspor mücadelesi sonrasında spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Galatasaray'da Fatih Terim istifa sesleri var. Bazı beyanatlar verip, bazı şekilde konuşursan, eski başkana inat bazı şeyler yaparsan, başkanı göndereyim diye bir şeyler yaparsan, Fatih Terim, seni de gönderirler. Sultan Süleyman büyüktü, o da gitti. Seni de gönderirler. Odaya giderken gördüm, Fatih'e laf attılar, tam bir şey derken kamera kesti. Bazı arkadaşlar diyor ki, Fatih Terim gibi antrenörler çekmeyin diyormuş, onlar da çekmiyormuş."