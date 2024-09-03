Erman Toroğlu’dan Osimhen açıklaması: ‘Tüm Avrupa gerizekalı mı? Sonra Cumhurbaşkanına gidip ağlamayın!’

İlginç yorumlarıyla gündemden düşmeyen Spor Yorumcusu Erman Toroğlu’nun Galatasaray’ı, kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen transferi üzerinden vurdu.

Toroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor musun? Hayır! Bu paraları nereden buluyorsunuz, sonra neden ağlıyorsunuz? Cumhurbaşkanına gidiyorsunuz, Maliye bakanına gidiyorsunuz, ağlıyorsunuz ‘Bize yardım edin’ diye. Bu paraları nasıl veriyorsunuz abi. Bunlara 10 milyon eurolar, 15 milyon eurolar nasıl veriyorsunuz arkadaş. Sonra ağlamayın yöneticiler. Bu nasıl iş abi. Bu adamın (Osimhen) değeri 100 milyon euro. Bu adamı kimse almıyor, bütün Avrupa gerizekalı, biz alıyoruz”