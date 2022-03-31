Erman Toroğlu, yeni TFF Başkanı'nı açıkladı!

MHK'nin 12 hakemi liste dışı bırakması sonrasında istifalar art arda gelmişti. Tahkim Kurulu'nun MHK'nin bu kararı bozması sonrasında ortalık iyice karıştı. Spor yazarı ve eski hakem Erman Toroğlu'nun iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü. Toroğlu, olayların perde arkasını açıklarken TFF Başkanlığı'nı isteyen kulüp başkanını da duyurdu. İşte Erman Toroğlu'nun o yazısı...

Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalkantılı günler devam ederken, gündeme flaş bir iddia geldi. 12 hakemin liste dışı bırakılmasıyla birlikte başlayan sarsıntılı dönem, TFF Tahkim Kurulu'nun kararı bozmasıyla artarak devam etti. Spor yazarı Erman Toroğlu ise çok konuşulacak bir yazı kaleme alarak olayların perde arkasını açıkladı.

İşte Toroğlu'nun yazısından öne çıkanlar...

Bakınız hakem işi bahane, futbol federasyonu başkanı olmak şahane. Çünkü Türkiye'deki bazı hakemler maçları düşünmediler, kaos oluşturup federasyonu ele geçirmeye kalktılar. Göksel Gümüşdağ önümüzdeki seçimlerde TFF Başkanı olmak istiyor. Peki Gümüşdağ'ı destekleyenlerden biri kim? Dün istifa eden hukuktan sorumlu Mehmet Baykan... Hukuk da bahane ileride kurulacak TFF şahane!

"KÜÇÜK DİLİNİZİ YUTACAKSINIZ!"

Maskeli balo oynanıyordu, yavaş yavaş maskeler düşmeye başladı. Önce insanlar anlamadılar, 'Ne oluyor ya' dediler. Sonra baktılar ki iş başka tarafa gidiyor…

Hakemlerin işi bitti, bazı kulüpler hatta çok kulüp hakemlerden şikayetçiydi, 'Bunlar gitsin, gençler gelsin' diyorlardı. Hakemler gitti, bir anda bunlar şekil değiştirdiler. Ya bunlar şikayetçiydi arkadaş ne oldu da 'Yanlış' demeye başladılar. Çünkü ortada bir oyun oynanıyordu. Bu yazıyı okuduğunuzda küçük dilinizi yutacaksınız.

"BÜYÜK RESİM ÇIKMAYA BAŞLADI"

Farklı senaryolar da göreceksiniz. Bakınız hakem işi bahane, futbol federasyonu başkanı olmak şahane. Çünkü Türkiye'deki bazı hakemler maçları düşünmediler, kaos oluşturup federasyonu ele geçirmeye kalktılar. Siz onların bu işi yapabileceğini düşünüyor musunuz? Hayır tabii ki. Onlar maşa oldular. Ama büyük resim yavaş yavaş çıkmaya başladı. Karakterli olanlar, kullanılanlar, sağlam duranlar, zayıf olanlar...

"FEDERASYON KURULU HİKAYE"

Nihat Özdemir federasyonu kurulduğunda isimler çok sağlam değildi. Şimdi sadede gelelim. Mesela tahkim ve disiplin kurulu başkanları; düşünebiliyor musunuz Türkiye'de 147 bin civarı avukat var. Ama tesadüfe bakın ki Disiplin Kurulu Başkanı Aytaç Yüksel ile Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı aynı büroda çalışan iki isim. Düşünebiliyor musunuz birisi ceza verecek, diğeri cezayı kaldıracak veya kaldırmayacak. Federasyon kurulu hikâye. Peki, şimdi kısa kısa geçeceğim çünkü evraklar bende var. Mesela tahkim kurulu başkanı 10 yıldır bu kurulun içinde. Son 2 yılda da başkan olmuş. Çok fazla uzağa gitmeyin. Hani 5 sene önce Rize'de oynanan Rize-Başakşehir maçından sonra basın mensupları eşek sudan gelinceye kadar dövüldüler ya futbolcuların bayağı ceza almaları gerekiyordu ya aldıkları cezalara bakın sonra itirazla neye indi ona bakın.

"SAVCILIĞA BAŞVURDULAR"

Gelelim ikinciye; 6 tane yabancı futbolcu dolandırıldıklarını iddia ederek savcılığa başvurdular. İçlerinde tanıdığınız çok futbolcu var. 3 menajer hapse atıldı. Hapisten bir tanesi (İskender Çam) 10 tane avukata vekalet verdi. En başta kim vardı biliyor musunuz? Şu andaki tahkim kurulu başkanı. Bu işin devamını burada uzatmak istemiyorum. Bu menajer şu anda resmi menajerlik evrakı aldı.

"MASKELERİNİZ DÜŞTÜ"

Bu disiplin ve tahkim kurulu başkanının yazdıkları iki tane kitap var. Birisi Enerji Piyasası Mevzuatı, ikincisi Göreceli İçtihatlı Bankacılık Kanunu. Madem bu işleri yapıyorsunuz yıllarca bir de futbol hukukunu yazsaydınız da bir görseydik. Hani ben de merak ediyorum bir kamu yönetimi mezunu olarak. Ama bu ortak arkadaşlar futbolun içine dalıyorlar. Eee burası güzel bir pazar. Şimdi dönelim biz futbol camiamıza. Peki bu adamların arkasında kim var? Kesinlikle Göksel Gümüşdağ... Neden? Çünkü Gümüşdağ önümüzdeki seçimlerde TFF Başkanı olmak istiyor. Peki Gümüşdağ'ı destekleyenlerden biri kim? Dün istifa eden hukuktan sorumlu Mehmet Baykan. Açıklamalarını okudum olacak şey değil. Yani o açıklamalarıyla ilkokuldaki çocuğu aldatamaz. Bu adam TFF'de hukuktan sorumlu. Hukuk da bahane ileride kurulacak TFF şahane. Kim kulis yaparsa kongrede onun yanına gider çünkü kulisi çok sever. Amatör işlerin başındaki vatandaş da istifa edecekmiş diye duydum. Olabilir. Buraya kadar genel şeyler yazdım. Şimdi gelelim başka tarafa. Türkiye'de bazı hakemlerin işi bitirildi. Ben de arkasında durdum. Doğru yapıldı. Peki bu hakemler kimlerin maşalığını yapıyorlar. Şu anda istifa edenlerin. Maskenin içindeki adam kim? Göksel Gümüşdağ... Hakemler, TFF'nin idaresini yapacak adamlara tezgâh tutarak hareket etmişler. TFF de bunların işini bitirince bunlar bağırıp çağırıyorlar. Yani bu hakemler ileride kurulacak, kurulması istenen federasyonlarda bazıları mutlak MHK'lerde görev alacaklar. Düşünebiliyor musunuz bunların seçeceği hakemlerin ligde ne yapacağını! İğrenç düzeyde gidiyoruz. Onun için futbolumuz 500 milyon dolardan 150 milyon dolara düştü. Futbolun dışından gelen, icazetle içeri sızanlar futbolun içine tükürdüler. Bırakın futbol, futbolun içinde kalsın. Tabiri caizse defolup gidin. Maskeleriniz düştü...