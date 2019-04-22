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Erman Toroğlu: Uzun seneler dahil Fenerbahçe'yi bu kadar aciz görmedim

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Erman Toroğlu, 1-0 Alanyaspor'un kazandığı Fenerbahçe karşılaşmasını analiz etti.

22 Nisan 2019 Pazartesi 03:04
Erman Toroğlu: Uzun seneler dahil Fenerbahçe'yi bu kadar aciz görmedim

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Eski hakem Erman Toroğlu karşılaşmayı A Spor'da yorumladı.

Ben uzun seneler dahil Fenerbahçe'yi bu kadar aciz görmedim. Çok acizler. Gerçekten saha içinde ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar.

"Alanyaspor, Fenerbahçe'yi dut ağacını silkeler gibi silkeledi''

Alanyaspor, Fenerbahçe'yi dut ağacını silkeler gibi silkeledi. 7-8 olacaktı maç. Sezon başında değişik bir lig izleyeceğiz dediğimde bazı şeylere de güvendim. Tuhaf bir lig olacak demiştim. Şöyle ki, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Bülent Korkmaz, Erol Bulut teknik adam olarak bu yıl kendilerini ispat ettiler.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 03:04
  1. Erman Toroğlu
  2. Fenerbahçe
  3. Aytemiz Alanyaspor

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