  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan Erdoğan'a övgü: Bu konuda takdir ediyoruz

İstanbul'daki binanın kolonları çatlamıştı! Harekete geçildi

İlk kez Altın fiyatları ipini kopardı! İslam Memiş son tahminini ve yeni tarihi paylaştı! 1 gram altını olanlar...

Atatürkçü Düşünce Derneği başkanı bile CHP'ye isyan etti! Kemalizm ırkçılıktır diyenler Fetö'yü temsil edenler Ergenekon kumpaslarına yol açanlar CHP listelerinde

Mısır'dan Türkiye'ye skandal çağrı! Sisi'nin adamı gerçek yüzünü hemen gösterdi

DAEŞ operasyonunda gözaltılar var! Karar verildi

Türkiye'deki ABD konsolosluğuna gelen gizli dosyayı paylaştı: Orada bir deprem bekliyoruz! Önlem alın

Refah'tan Karamollaoğlu'na yanıt! CHP’liler sana Madımak katili diyorlardı! Ne oldu şimdi?

Deprem bölgesinde bina çöktü

Karadeniz gazıyla ilgili heyecanlandıran açıklama! Tarih verdi
Spor Erman Toroğlu öyle bir yorum yaptı ki... Ortalık fena karışacak! Maçın hakemi...
Spor

Erman Toroğlu öyle bir yorum yaptı ki... Ortalık fena karışacak! Maçın hakemi...

Yeniakit Publisher
2023-04-14 21:57:00 - 2023-04-14 21:57:19
Erman Toroğlu öyle bir yorum yaptı ki... Ortalık fena karışacak! Maçın hakemi...

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı.

Toroğlu, "Bu maçtan önce bana bir mesaj geldi. Lale Orta, hakem Mustafa Kürşad Filiz hakkında yayıncı kuruluşta youmculuk yaparken 'Bu adama nasıl maç veriyorlar. Bir alt kümede maç yönetemez.' dediğini söylediler." ifadelerini kullandı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23