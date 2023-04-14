Erman Toroğlu öyle bir yorum yaptı ki... Ortalık fena karışacak! Maçın hakemi...
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı.
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı.
Toroğlu, "Bu maçtan önce bana bir mesaj geldi. Lale Orta, hakem Mustafa Kürşad Filiz hakkında yayıncı kuruluşta youmculuk yaparken 'Bu adama nasıl maç veriyorlar. Bir alt kümede maç yönetemez.' dediğini söylediler." ifadelerini kullandı.