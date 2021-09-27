Erman Toroğlu: Hakemliğini bitiririm

Süper Lig'de Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta penaltı krizi yaşandı. Fenerbahçeli savunma oyuncusu Kim'in ceza sahası içinde eline çarpan top hakem tarafıdan 'kusursuz hareket' olarak görüldü ve oyun devam etti. Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu karar itiraz etti ve canlı yayında flaş ifadeler kullandı.

"Hakemliğini bitiririm"

Penaltı pozisyonunu değerlendiren Toroğlu, "Kim'in penaltı pozisyonunu hakem göremeyebilir ama VAR orada görmüyor mu? Ben TFF olsam, MHK'yi ararım o VAR'ı oradan al derim. Hakemliğini bitiririm!" dedi.