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Spor Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Spor

Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Joachim Löw olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 18:31:00 -
Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Bu sezon Vitor Pereira'yı göreve getiren Fenerbahçe, istediği sonuçları alamadı. Eleştiri oklarının hedefi olan Portekizli hoca ile yolları ayıran Fenerbahçe yönetimi yeni hoca için kolları sıvadı. Sabah yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin deneyimli Löw'le anlaştığını yazdı.

Erman Toroğlu'nun o yazısı:

"Fenerbahçe'de 'Ali Koç başkan Fener şampiyon' diyorlardı ama öyle olmadı. Koç geldiğinden beri kaç hoca değiştirdi. Duyumuma göre Löw ile Koç el sıkışmışlar, mukavele bile imzalanmış. Tekrar ediyorum: Duyumuma göre... Bunu ben duyduysam Vitor Pereira da duymuştur."

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