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Spor Erman Toroğlu canlı yayında çıldırdı: Maç idare edin lan
Spor

Erman Toroğlu canlı yayında çıldırdı: Maç idare edin lan

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-2 yendiği maçın ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu, MHK'nin 12 hakeme düdük astırmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 00:13:00 -
Erman Toroğlu canlı yayında çıldırdı: Maç idare edin lan

Hakemleri hedef alarak, "Bunlar Türk futbolunu idare etmeye kalktılar" diyen Toroğlu, "Siz maç idare edin lan! Siz futbolu idare etmeye kalkmayın. Bazı kulüp başkanları ile kol kola girip yarın federasyon başkanı olacakları filan bırakın. Siz maçları idare edin." ifadelerini kullandı.

A Spor ekranlarında yorumculuk yapan Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun hafta içi hakemlerle ilgili aldığı kararları değerlendirdi. Sert açıklamalarda bulunan Toroğlu, MHK'ye destek verdi.

"İşte sonumuz böyle olur"

Erman Toroğlu yaptığı açıklamada, "Bunlar Türkiye'de futbolu idare etmeye kalktılar. Siz maç idare edin lan! Futbolu idare etmeye kalkmayın. Bazı kulüp başkanları ile kol kola girip yarın federasyon başkanı olacakları filan bırakın. Siz maçları idare edin. Federasyonu idare etmeye kalkmayın beyler! İşte sonunuz böyle olur. Çok doğru yaptılar." dedi.

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