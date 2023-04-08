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Spor Erling Haaland'dan yeni rekor
Spor

Erling Haaland'dan yeni rekor

Yeniakit Publisher
2023-04-08 22:47:00 -
Erling Haaland'dan yeni rekor

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Erling Haaland'ın sakatlıktan golle döndüğü maçta deplasmanda Southampton'ı 4-1'lik skorla yendi. Karşılaşmada 2 gol atan Haaland ligdeki gol sayısını 30'a çıkardı ve bu alanda yeni bir rekor kırdı.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City, Southampton deplasmanına konuk oldu. Pep Guardiola'nın ekibi karşılaşmayı 4-1 kazandı.

İngiliz devi Manchester City, sakatlıktan geri dönen Erling Haaland'ın 45. dakikada attığı golle devreyi önde tamamladı.

Jack Grealish, 58. dakikada farkı ikiye çıkardı. Erling Haaland, 68. dakikada sahneye yeniden çıktı ve durum 3-0 oldu. Southampton 72. dakikada Sekou Mara'nın attığı golle farkı 2'ye indirdi. Karşılaşmada son golü 75. dakikada penaltıdan Julian Alvarez kaydetti.

Erling Haaland, bu maçtaki golleriyle birlikte ligde 27 maçta 30 gole ulaştı. Norveçli golcü, bu gol sayısına en az maçta ulaşan futbolcu olarak rekor kırdı. Haaland'ın attığı ilk golde asist yapan Kevin De Bruyne ise ligde 100 asiste ulaştı.

Bu sonucun ardından Manchester City, 67 puana yükseldi ve lider Arsenal'i takibini sürdürdü. Southampton 23 puanda kaldı. Manchester City ligde gelecek hafta sahasında Leicester City'yi ağırlayacak. Southampton, Crystal Palace'ı konuk edecek.
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