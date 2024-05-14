Erkoyuncu: Asıl kahramanlar Türk çiftçisidir

Erkoyuncu, çiftçilerin sadece tarımsal üretimdeki rolüyle değil, aynı zamanda toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmasında da kilit bir rol oynadığını belirtti. Erkoyuncu, çiftçilerin toprağa hayat veren kahramanlar olduğunu aktararak, “Tarım, sadece insan hayatı için değil ülke ekonomisi içinde son derece stratejik öneme haiz bir sektördür. Tarım alanında sürdürülebilirliğin devam etmesi de önemli faktörler arasındadır” ifadelerini kullandı. Sürdürülebilir tarım için üniversiteler, bilim adamları ve STK’ların eskiye göre daha bilinçli hareket ettiğine dikkati çeken Erkoyuncu, en büyük çaba ve gayreti gösterenlerin çiftçiler olduğunu anlattı. Erkoyuncu, çiftçilerin özveriyle çalıştığını ve bilinçli tarım uygulamalarıyla da ciddi bir emek sarf ettiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Her geçen gün birim alandan elde edilen verim ve ürün çok iyi bir noktadadır ama özellikle bölgemizde, Konya ovamızda bu bariz bir şekilde hissedilir ölçüye dayanmıştır. Burada asıl kahramanlar Türk çiftçisidir. Çiftçilerimiz gerek tarım makinelerini kullanarak modern tarım tekniklerini uygulamaları, gerekse geleneksel tarım yöntemlerini sürdürmeleriyle, ülkemizin tarımsal potansiyelini üst seviyelere çıkarmaktadırlar. Bizler de çiftçilerimizin refahı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”