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Erken seçimlerde oy pusulası böyle olacak!

Erken seçimde sandıkta karşımıza bu oy pusulası çıkacak...

20 Nisan 2018 Cuma 23:48
Erken seçimlerde oy pusulası böyle olacak!

24 Haziran'da yapılması planlanan erken seçimde sandıkta karşımıza bu oy pusulası çıkacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde kullanılacak pusulayla ilgili detayları anlattı.

2 oy pusulası olacak ve İttifak Milletvekili pusulada ismi bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı pusulasında sadece adayın ismi yer alacak.

Cumhurbaşkanının seçileceği pusulada adayın ismi, resmi ve mühür yeri olacak.

Pusulada İttifak adı yer almayacak ve aday ismi yer alacak.

İŞTE SEÇİMLERDE KARŞIMIZA ÇIKACAK OY PUSULASI TASLAĞI:

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 23:48
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