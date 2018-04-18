Erken seçimin olacağını çok önceden bilen isim konuştu!

Devlet Bahçeli'nin erken seçim talebinden sonra bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını ve tarihini açıklamasından sonra ekranlarda "ben söylemiştim" yarışı başladı. Erken seçimin olacağını daha önce defalarca canlı yayınlarda dile getiren ANAR araştırma şirketinin sahibi İbrahim Uslu katıldığı bir televizyon programında konuştu. Uslu, tahmininin arkasında yatan nedenleri sıraladı. Uslu " Bu seçim aslında 16 Nisan 2017'de başladı. Cumhur ittifakının normal işleyecek bir takvimde 2 yıl önceden yapılması mümkün değil. Seçimin yakın tarihte yapılacağı belliydi" dedi.